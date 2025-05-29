На Соколова-Соколенка начался второй этап благоустройства. Как сообщает администрация города, новая пешеходная зона в микрорайоне Доброе будет оборудована освещением, местами для сидения,

На Соколова-Соколенка начался второй этап благоустройства. Как сообщает администрация города, новая пешеходная зона в микрорайоне Доброе будет оборудована освещением, местами для сидения, пешеходными и велосипедными дорожками, а также благоустроена газонами и цветниками. Кроме того, в зоне отдыха появятся спортивная и детская площадки. На данный момент на территории демонтированы старые дрожки, тротуар засыпан щебнем. Контролируют процесс