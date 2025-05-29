С начала 2025 года в водоемах Владимирской области утонули уже 10 человек – это на 150% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по итогам

С начала 2025 года в водоемах Владимирской области утонули уже 10 человек – это на 150% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по итогам заседания комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Такую статистику озвучил начальник управления Алексей Купин. По данным тревожного ведомства, чаще всего трагедии