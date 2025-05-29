СледКом РФ по Владимирской области начал уголовное расследование по факту превышения должностных полномочий при передаче земли в Суздальском районе. Поводом для возбуждения дела стали

СледКом РФ по Владимирской области начал уголовное расследование по факту превышения должностных полномочий при передаче земли в Суздальском районе. Поводом для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с апреля 2022 года по январь 2023 года Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района заключил с местным собственником