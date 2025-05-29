В субботу, 31 мая, во Владимире временно ограничат движение транспорта по Лыбедской магистрали. Это связано с проведением спортивного праздника «Зелёный марафон». С 7:00 до 14:00 движение всех

В субботу, 31 мая, во Владимире временно ограничат движение транспорта по Лыбедской магистрали. Это связано с проведением спортивного праздника «Зелёный марафон». С 7:00 до 14:00 движение всех видов транспорта будет закрыто на участке от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе. Водителям предложено использовать объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира и Усти-на-Лабе. Власти просят автомобилистов заранее планировать