Во Владимирской области в 2025 году выделят более 626 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Средства будут направлены на поддержку 23 муниципалитетов. Об этом сообщили в облправительстве. В данный список вошли: Александров, Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный, Карабаново, Ковров, Кольчугино, Костерёво, Струнино, Юрьев-Польский, округ Муром, Меленковский и Собинский муниципальные округа, посёлки: Балакирево Александровского района, Мстёра