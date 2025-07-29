Вину в преступлениях они полностью признали.

Киржачский районный суд рассмотрит уголовное дело двоих несовершеннолетних по обвинению в краже инструментов.следствия, 23 февраля двое подростков 14 и 15 лет, прогуливаясь по микрорайону Красный Октябрь в Киржаче, заметили застекленную постройку с инструментами. Увидев ключ в замочной скважине, они забрали его. Вечером того же дня приятели вернулись, незаконно проникли в помещение и похитили два шуруповерта, болгарку и другие инструменты.Украденное подростки спрятали в подвале дома одного из них, договорившись продолжить кражи на следующий день. Однако один из них не стал ждать и ночью украл перфоратор, ящик с инструментами и манометрический коллектор.Общая сумма похищенного составила почти 70 тысяч рублей. Подростки поделили инструменты, часть которых планировали использовать в личных целях, а оставшуюся сдать на металлолом.