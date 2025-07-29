53 человека получили различные травмы.

За минувшую неделю на дорогах Владимирской области в ДТП погибли 7 человек, 53 получили различные травмы. Всего с 21 по 27 июля в регионе произошло 43 дорожно-транспортных происшествия.По региональной Госавтоинспекции, за неделю оформлено 320 происшествий с материальным ущербом. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 89 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.Смертельные аварии произошли в Александровском районе, где водитель «Вольво» не справился с управлением и съехал в кювет, и в областном центре на улице Горького в ДТП погиб водитель электроскутера. В Гусь-Хрустальном районе водитель скутера погиб, не уступив дорогу легковому автомобилю.