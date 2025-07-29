Заключенный с инвалидностью, отбывающий наказание в поселке Мелехово Ковровского района, остался без средств реабилитации. Мужчине необходимы протез бедра и два кресла-коляски для

Заключенный с инвалидностью, отбывающий наказание в поселке Мелехово Ковровского района, остался без средств реабилитации. Мужчине необходимы протез бедра и два кресла-коляски для прогулок и помещений, но его этим не обеспечили, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Нарушения вскрылись в ходе проверки. Начальник колонии получил за это представление. После чего исправительное учреждение закупило все необходимое. Сейчас осужденный обеспечен