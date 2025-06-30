Праздник с отличием. Во Владимире отгремел День молодежи — одно из главных городских событий года. Как и в прошлом году, местом для торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. Елена

Праздник с отличием. Во Владимире отгремел День молодежи — одно из главных городских событий года. Как и в прошлом году, местом для торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. Елена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира Кроме того, сегодня мы в День молодежи решили и чествовать наших выпускников. Тех, которые особо отличились в учебе, которые