Директор школы №7, Эльнур Нуриев, из города Карабаново Александровского района, стал одним из пяти лауреатов, прошедших во второй тур профконкурса «Директор года России». Он вошел в пятерку

Директор школы №7, Эльнур Нуриев, из города Карабаново Александровского района, стал одним из пяти лауреатов, прошедших во второй тур профконкурса «Директор года России». Он вошел в пятерку лучших среди 30 победителей из 24 регионов страны. Об этом поделились в правительстве области. Соревнование проходило в Екатеринбурге, где участники демонстрировали свои управленческие навыки в испытаниях «Траектория движения»