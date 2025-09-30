Государственный праздник, который отмечается 4 ноября, в 2025 году выпадает на вторник.

У жителей Владимирской области впереди небольшой осенний «отпуск»: в начале ноября россиян ждут три выходных дня подряд благодаря празднованию Дня народного единства.Государственный праздник, который отмечается 4 ноября, в 2025 году выпадает на вторник. Благодаря переносу выходного дня, отдыхать будем целых три дня: воскресенье, 2 ноябряпонедельник, 3 ноября (перенос с субботы, 1 ноября) и вторник, 4 ноября (День народного единства).Для тех, кто трудится по стандартной пятидневной рабочей неделе, это означает несколько важных изменений в графике.Суббота, 1 ноября, станет рабочей для большинства владимирцев. При этом 1 ноября является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час. После праздников, с 5 по 7 ноября, рабочая неделя продлится всего три дня.Всего в ноябре 2025 года при пятидневной рабочей неделе будет 19 рабочих и 11 выходных дней.