По информации регионального управления Роспотребнадзора, за предыдущую неделю всего 89 человек обратились в больницы по поводу присасывания членистоногих, в том числе 17 детей. Неделей ранее укушенных клещами было 182 человека, среди которых 25 детей. Лабораторные исследования показали, что 11 кровососов были заражены боррелиозом и анаплазмозом. С момента первого случая присасывания в этом сезоне укушено 2 890