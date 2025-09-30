Прокуратура города проверила индивидуального предпринимателя, который организовал пекарни в трёх точках областного центра. Выяснилось, что готовилась и реализовывалась выпечка с

Прокуратура города проверила индивидуального предпринимателя, который организовал пекарни в трёх точках областного центра. Выяснилось, что готовилась и реализовывалась выпечка с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Из пресс-релиза прокуратуры области: Проверочные мероприятия показали, что ни с одним из работников, допущенных к выполнению трудовой функции в качестве продавцов, пекаря, не заключены трудовые договоры, не проведена специальная оценка условий труда