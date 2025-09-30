Проходит в Англии соревнование по стрельбе из лука. Мишень - яблоко у слуги на голове. Выходит первый стрелок: одет - красиво, лук - серебром блестит, стреляет - попадает прямо в яблочко. Подходит к судьям - говорит:
- I аm Rоbin Gооd!
Аплодисменты. Выходит второй стрелок: одет - прекрасно, лук - золотом блестит, стреляет - попадает в первую стрелу. Подходит к судьям - говорит:
- I аm Riсhаrd Liоn Неаrt!
Бурные аплодисменты. Выходит третий стрелок: одежда - грязная, рваная; лук - из кривой деревяшки, тетива - из обыкновенной веревки, стрела - кривая, перегаром - за версту несет, стреляет - попадет слуге в лицо - все лицо в крови. Подходит к судьям - говорит:
- I аm sоrrу...
