Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин начал региональную неделю со встречи с участниками специальной военной операции. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Мероприятие проходило в Коврове. Участники встречи рассмотрели множество актуальных тем, среди которых адаптация ветеранов СВО и помощь бойцам, которые сегодня сражаются на передовой.Так, руководитель местной организации «Воин» Олег Алехин и лидер «Ковровского боевого братства» Андрей Швецов сообщили, как проходит акция «Тепло из Дома», направленная на поддержку военнослужащих. Также они поделились своим боевым опытом и обсудили, как можно улучшить помощь бойцам СВО.Свою историю поведал и участник специальной военной операции Сергей Зайцев. Мужчина прошёл обучающую программу «Герои33» и сегодня занимает должность начальника управления делами и кадрами администрации Коврова.Заместитель директора управления физкультуры и спорта Дмитрий Фаронов рассказал о значимости спорта в социализации и восстановлении здоровья ветеранов спецоперации. В частности, речь шла о набирающем популярность ножевом спорте, который доступен даже для ветеранов, получивших тяжёлые ранения.«Договорились, что я выйду с ходатайством на Паралимпийский комитет страны, чтобы там разработали регламент участия в спортивных соревнованиях инвалидов ПОДА и ввели ножевой вид спорта в паралимпийскую программу», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.