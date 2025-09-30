Зачастую люди, чувствуя себя здоровыми, откладывают обследования, не подозревая о скрытой угрозе.

По статистике, около 70% летальных исходов обусловлены хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и сахарный диабет.Елена Калинина, заведующая отделением медицинской профилактики городской больницы № 5 города Владимира, рассказала о важности регулярного прохождения диспансеризации.Зачастую люди, чувствуя себя здоровыми, откладывают обследования, не подозревая о скрытой угрозе.«Мы наблюдаем, как молодеют болезни сердца, они затрагивают разные возрастные группы. Неслучайно ишемическую болезнь сердца по праву называют эпидемией XX и XXI веков из-за ее широкой распространённости и серьёзных последствий», — говорит Елена Николаевна.Проверка сердечно-сосудистой системы — один из ключевых моментов диспансеризации. Атеросклероз выявляют по повышенному уровню холестерина в крови, артериальную гипертонию — по повышенному артериальному давлению. Выполнить эти и другие важные исследования поможет комплексное обследование, которое специально создано для того, чтобы своевременно выявить отклонения от нормы.Кому показана диспансеризацияДиспансеризация проводится раз в три года для людей моложе 40 лет, а для тех, кто старше, — ежегодно.Базовый комплекс включает осмотр терапевта, общий анализ крови, анализ на холестерин и сахар, ЭКГ и флюорографию, а также измерение внутриглазного давления, анализ кала на скрытую кровь (после 40 лет). Особое внимание уделяется уровню «плохого» холестерина.При выявлении повышенного холестерина, артериального давления и ожирения пациенту могут назначить УЗИ сосудов шеи с целью выявления атеросклеротического поражения сосудов и определения дальнейшей тактики лечения.Женщинам доктор рекомендует ежегодный осмотр у гинеколога, а после 40 лет — маммографию раз в два года. Людям старше 25 лет не лишним будет обследоваться на вирусный гепатит С с периодичностью раз в 10 лет.В зоне повышенного вниманияОсобое внимание уделяется онкоскринингу. По его показаниям на втором этапе обследования может быть назначена колоноскопия, ФГДС, УЗИ молочных желёз и консультация у онколога.Также активно развивается диспансеризация, направленная на оценку репродуктивного здоровья. А для людей, перенёсших COVID-19, предусмотрена углублённая диспансеризация с расширенным обследованием органов дыхания.Пройти диспансеризацию или профосмотр можно двумя способами: обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства или записавшись через портал «Госуслуги» с выбором удобного времени.Елена Калинина призывает жителей Владимирской области не пренебрегать диспансеризацией, что позволит предотвратить развитие болезней и избежать тяжёлых осложнений.