Окно квартиры на первом этаже было открыто.

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела о квартирной краже, совершенной ранее судимым 29-летним жителем района. Обвиняемый, который хотел всего лишь занять денег на алкоголь, в итоге набрал имущества почти на 73 тысячи рублей.Как следствие, в июне текущего года мужчина пришёл к своей знакомой, чтобы попросить взаймы денег на спиртное. Хозяйки дома не оказалось, но он заметил, что окно квартиры на первом этаже было открыто.Воспользовавшись моментом, пьяный мужчина проник внутрь и устроил там «шопинг»: похитил денежные средства, забрал электрические инструменты, прихватил мобильные телефоны, часы и даже банковскую карту.Сумма причиненного ущерба составила около 73 тысячи рублей.Однако на следующий день злоумышленника задержали полицейские в городе Гусь-Хрустальный. Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице. Обвиняемый полностью признал свою вину.Уголовное дело по статье «Кража» передано в суд для рассмотрения по существу.