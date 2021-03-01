Населению действий не предпринимать.

Во Владимирской области 3 марта проведут комплексную техническую проверку готовности систем оповещения населения. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщила начальник пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.По плану, с 10:10 начнётся проверка терминалов ОКСИОН, а с 10:20 готовится запуск электрических сирен. В 10:25 в эфире появится речевое сообщение о порядке оповещения населения. В 10:43 – замещение сигнала телеканала вещателя сигналом «Техническая проверка».Населению действий не предпринимать.