Владимирский областной суд оставил без изменений приговор первой инстанции Алексею Мельникову. 1 апреля бывший директор завода “Автоприбор” Алексея Мельникова попытался обжаловать

Владимирский областной суд оставил без изменений приговор первой инстанции Алексею Мельникову. 1 апреля бывший директор завода “Автоприбор” Алексея Мельникова попытался обжаловать приговор Фрунзенского райсуда во Владимирском областном суде. Рассмотрение апелляционной жалобы началось в 11 утра и завершилось уже вечером. В итоге приговор первой инстанции оставлен без изменений, а жалобы защиты Мельникова без удовлетворения, сообщают в