На Военный Парад в Москву были приглашены бойцы, добровольцы и солдаты из Владимирской области....
На Военный Парад в Москву были приглашены бойцы, добровольцы и солдаты из Владимирской области.
Главные торжества в честь дня Великой Победы развернулись этим утром на Красной Площади в Москве.
В них приняли участие более девяти тысяч человек, включая тысячу участников специальной военной операции.
Особых приглашений были удостоены и жители Владимирской области, побывавшие на передовой. В поименном списке - двадцать человек.
Профессиональные военные, добровольцы, солдаты различных подразделений. Орденоносцы. Бойцы вооруженных сил России, удостоенные медалей "Участников СВО", высоких наград за мужество и отвагу, проявленные в ходе спасения людей и исполнения воинского долга.
Геннадий Прохорычев, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий:
- Что сегодня впечатлило?
- Мощь России. Мощь в хорошем понимании. Мы самая лучшая, самая сильная и самая объединенная страна!