На Военный Парад в Москву были приглашены бойцы, добровольцы и солдаты из Владимирской области....

На Военный Парад в Москву были приглашены бойцы, добровольцы и солдаты из Владимирской области.Главные торжества в честь дня Великой Победы развернулись этим утром на Красной Площади в Москве.В них приняли участие более девяти тысяч человек, включая тысячу участников специальной военной операции.Особых приглашений были удостоены и жители Владимирской области, побывавшие на передовой. В поименном списке - двадцать человек.Профессиональные военные, добровольцы, солдаты различных подразделений. Орденоносцы. Бойцы вооруженных сил России, удостоенные медалей "Участников СВО", высоких наград за мужество и отвагу, проявленные в ходе спасения людей и исполнения воинского долга.Геннадий Прохорычев, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий:- Что сегодня впечатлило?- Мощь России. Мощь в хорошем понимании. Мы самая лучшая, самая сильная и самая объединенная страна!