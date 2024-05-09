Владимирцев предупреждают о сильнейших магнитных бурях 10 и 11 мая. Астрофизики Лаборатории...

Владимирцев предупреждают о сильнейших магнитных бурях 10 и 11 мая.Астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оповещают, что на Солнце произошла новая вспышка высшего бала.Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен «двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной».По планете, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены 2 удара подряд.Приход наиболее плотной части первого выброса ожидается завтра, 10 мая, в конце дня.Второй выброс придет к орбите Земли в середине 11 мая, в субботу.Первые геомагнитные последствия могут по предварительным оценкам начаться около полудня завтрашнего дня.Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от 2 до 3 суток.В пике возможны бури до второго-третьего уровня по 5-балльной шкале.Активность Солнца сохранится на текущем уровне ещё не менее нескольких суток.Сохраняются высокие риски новых крупных событий.Фото: https://xras.ru/