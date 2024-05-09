Во Владимире на Князь-Владимирском кладбище состоялся праздничный митинг. У мемориала на Князь...

Во Владимире на Князь-Владимирском кладбище состоялся праздничный митинг.У мемориала на Князь Владимирском кладбище сегодня прошел праздничный митинг. Почтить память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной, пришли сотни людей. Полина Лаптева расскажет.Символическая дата для всей страны, каждой семьи, каждого человека. Татьяна пришла почтить память защитников Отечества вместе с двухлетним сыном. Он сегодня впервые видит Вечный огонь.В семье Татьяны о воинском долге знают не понаслышке. В Великую отечественную войну на фронт ушел дед, сейчас в зоне специальной военной операции ее муж.Татьяна, жительница г. Владимира:- Дедушка служил, он ушел в 18 лет, дошел до Берлина, был и после войны там, оставался служить в Берлине. Очень вспоминал... с болью войну, со слезами на глазах, и нехотя рассказывал об этом.Бесстрашие защитников на передовой и в тылу, клятвы панфиловцев, подвиг героев Сталинграда и Курской битвы, штурм Берлина... Эти и другие ключевые и судьбоносные события, которые навсегда остаются в памяти поколений. Дедушка и бабушка Дмитрия прошли всю войну и живыми вернулись домой.Дмитрий Львов, житель г. Владимира:- В 45-м году он получил звание майора. Был капитаном, командовал отдельной ротой связи. 316. При аэродроме Истребитель. То есть обеспечивал радиосвязью и полевой связью все полки. Я хожу всегда на 9 мая. Без разницы, есть бессмертный полк, нет. Я просто иду по городу. Вдвоем с другом.Алексей Медведев, житель г. Владимира:- Общество сплотилось. Этот праздник, конечно, сейчас и для наших героев, которые сейчас в окопах, Мы с ними...Из Владимирской области на фронт ушли около 300 тысяч человек. У вечного огня на Князь Владимирском кладбище - алые цветы, в знак памяти о подвигах и скорби по тем, кто не вернулся с полей сражений. К мемориалу пришли сотни горожан.Виталий Крупин, заместитель председателя Совета ветеранов Фрунзенского района города Владимира:- Сегодня величайший праздник для всего народа России. Сейчас идет специальная операция на Украине. Поэтому этот праздник еще раз подчеркивает наше единство.Всенародный праздник Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее поколений. Память о мужественных героях фронта и тыла всегда будет жить в сердцах потомков поколения победителей.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести - Владимир".