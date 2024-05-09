Смотрите Вести 9 мая в 21:05: Как жители Владимирской области отметили День Великой Победы?
Как...
Смотрите "Вести" 9 мая в 21:05: Как жители Владимирской области отметили День Великой Победы?
Как прошел Парад Победы во Владимире?
Майский парад и порхающие снежинки. Такого холодного Дня Победы не помнят даже ветераны...
У мемориала на Князь Владимирском кладбище сегодня прошел праздничный митинг
Почтить память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной, пришли сотни людей.
В небо над Владимиром взмыла "Бессмертная эскадрилья"
Эта акция - воздушный вариант Бессмертного полка.