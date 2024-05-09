За нарушения были возбуждены административные дела.

Прокуратура Кольчугинского района совместно с МЧС провела проверку состояния противопожарных водоемов и выявила несколько нарушений.В СНТ "Фомино-6" обнаружено, что пруд не был очищен от растительности, берега не обработаны, что привело к зароси травой. В СНТ "Орджоникидзе-8" некоторые садоводы установили шлагбаумы на улицах, что мешает подъезду пожарной техники к водоему. Также отсутствуют указатели на пути к противопожарному пруду, а сама дорога в плохом состоянии, что затрудняет проезд пожарной техники в период дождей или распутицы. Непосредственно у пруда не проведена уборка территории, а возле него образовалась мусорная свалка.По результатам проверки прокуратура начала административные процедуры против председателей СНТ по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На данный момент в обоих СНТ начнут исправлять выявленные нарушения.