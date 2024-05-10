Синоптики прогнозируют во Владимирской области неустойчивый характер погоды. По информации...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области неустойчивый характер погоды.По информации синоптиков Гидрометцентра России, 11 мая сохранится неустойчивый характер погоды - с дождями, на севере нашего региона - с мокрым снегом и порывистым северо-западным ветром в ближайшие дни.Преобладающая температура воздуха ночью 0…+3°C. Возможны заморозки.Завтра — 11 мая ожидается до +7…9°C днём, к вечеру температура опустится до +4°C.Влажность — 73%. Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, 5 метров в секунду.Напомним и про сильные магнитные бури. За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера.Народный прогноз погоды:«Если по небу быстро проплывают облака — погода резко ухудшится»;«Услышали в этот день сову — скоро похолодает!»«Туман в вечернее время указывает на скорое потепление».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений