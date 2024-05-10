Синоптики прогнозируют во Владимирской области неустойчивый характер погоды.
По информации...
Синоптики прогнозируют во Владимирской области неустойчивый характер погоды.
По информации синоптиков Гидрометцентра России, 11 мая сохранится неустойчивый характер погоды - с дождями, на севере нашего региона - с мокрым снегом и порывистым северо-западным ветром в ближайшие дни.
Преобладающая температура воздуха ночью 0…+3°C. Возможны заморозки.
Завтра — 11 мая ожидается до +7…9°C днём, к вечеру температура опустится до +4°C.
Влажность — 73%. Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, 5 метров в секунду.
Напомним и про сильные магнитные бури. За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера.
Народный прогноз погоды:
«Если по небу быстро проплывают облака — погода резко ухудшится»;
«Услышали в этот день сову — скоро похолодает!»
«Туман в вечернее время указывает на скорое потепление».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений