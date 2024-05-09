Дороги, ведущие к мемориалам и памятникам отремонтируют во Владимирской области.

По сообщению правительства Владимирской области, к 9 мая планируется ремонт более 60 километров дорог, ведущих к памятникам Великой Отечественной войны. В рамках этой инициативы планируется отремонтировать участки дорог в Собинском и Кольчугинском районах, включая деревни Ермонино и Шелдяково, а также село Дубки.В Меленковском районе также будут приведены в порядок подъезды к деревням Осинки, Крутцы и селу Войново. В Юрьев-Польском районе на автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский планируется ремонт более 25 километров дороги, проходящей мимо десятков деревень и сел с памятниками павшим воинам.