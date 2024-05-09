Как день Победы отметили в районах Владимирской области? Пронзительные Журавли в исполнении...

Как день Победы отметили в районах Владимирской области?Пронзительные "Журавли" в исполнении Алисы Кругловой из Гусь-Хрустального. Первоклассница записала клип специально к празднику Великой Победы.Детские голоса сегодня звучат на всех районных концертах - ребята помнят подвиг своих прадедов, гордятся ими и чтят.А это Суздальский район. Поселок МЮД. У воинского мемориала прошел торжественный концерт.Велопробегом и митингом отметили праздник жители деревни Перново Петушинского района. Дружно и массово, несмотря на немайские плюс три.В Вязниках торжества начались накануне. У воинской стелы на местной аллее славы.И продолжились автопробегом сегодня. В Коврове в парке оружейников "Наследники Победы" презентовали копию легендарного советского броневика БА-20. Который ребята полностью собрали сами.А жители Гусь-Хрустального сегодня с гордостью провожали взглядом свою землячку - участницу главного парада страны.В Суздале накануне прошла акция Свеча памяти. Школьница Анна Тихонова прочитала щемящий сердце отрывок из рассказа Юрия Яковлева "Девочки с Васильевского острова".Послания в честь Победы сегодня приходят и с фронта. Равнение - на ветеранов Великой Отечественной. Наши бойцы благодарят их за бессмертный подвиг и пример мужества.В честь каждого, кто внес свою лепту. На поле боя и в тылу. Сегодня во всех уголках области, страны чествуют отцов, дедов и прадедов, сокрушивших фашизм и подаривших нам важнейшую Великую Победу.- И прадед мой с войны домой вернулся…Кристина Иванова, «Вести - Владимир»