Как прошел Парад Победы во Владимире? Он обошёлся без военной техники. На Площади Победы работала...

Как прошел Парад Победы во Владимире?Он обошёлся без военной техники. На Площади Победы работала наша съемочная группа. Подробности у Никиты Тарбеева.Майский парад и порхающие снежинки. По проспекту Ленина строевым шагом проходят войска владимирского гарнизона. Один из символов праздника - знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.Такого холодного Дня Победы не помнят даже ветераны. Но зато все они отлично помнят 9-е мая сорок пятого года. Василию Герзелю было тогда пятнадцать.Василий Герзель, ветеран:- Мы все аплодировали, кричали и так далее... Никогда я его не забуду. Этот праздник самый главный в моей жизни!Первые лица региона возлагают цветы к Вечному Огню. Тех, кто не помнит историю, она наказывает - отметил губернатор Александр Авдеев. Сейчас, спустя 79 лет Россия вновь противостоит нацизму и тем, кто его оправдывает.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сегодня мы продолжаем дело наших дедов, прадедов и восстанавливаем справедливость во всём мире. Именно этого ожидает большинство стран в мире, чтобы однополярный мир закончил своё существование. Несправедливая система ушла.Бойцы СВО, проходящие лечение и реабилитацию во Владимире, составили отдельную делегацию. Артур Тринька - уроженец Донбасса, встал на защиту ДНР еще в 2015-ом году. День Победы и георгиевская ленточка для него символ сопротивления, борьбы за правду.Артур Тринька, ветеран СВО:- Это Великий День. Нужно чтить традиции и отдавать память уважения нашим предкам. Если бы они не одержали Победу - нас бы с вами не было.Шествия бессмертного полка в этом году вновь не было, но многие пришли с портретами фронтовиков.Андрей Панов, житель г. Владимира:- Это жены моей дедушка, Константин Иванович, гвардии майор, брал Кёнигсберг.На Площади Победы собралось не меньше тысячи человек. И даже самые маленькие горожане оказались хорошо подкованы в истории Великой Отечественной.Мария Панова:- Двадцать второго июня, 1941 года в четыре часа утра по Московскому времени.- Почему мы отмечаем этот праздник, ты знаешь?- Потому что это победа над фашизмом. Это гордость.Варя Николаева:- Он для нас самый главный, самый великий, 9-е мая, День Победы. Мы победили фашистов (в сорок первом году), и всегда этот праздник будет для нас самым великим.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- В России этот праздник самый важный, самый памятный. Потому что, как в песне поют - "нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой!"Владимир это 9-е мая отмечает в новом статусе - в сентябре указом Президента областной столице было присвоено звание "Города трудовой доблести" - двадцать пять тысяч владимирцев ушли на фронт, и еще десятки тысяч горожан встали за станки. Так и сейчас наши добровольцы и волонтеры вносят свой вклад в общее дело, приближая новый День Победы.Никита Тарбеев, Илья Хлудов, «Вести - Владимир»