Ещё 15 жителей пришлось эвакуировать, 10 человек спасли сотрудники МЧС.

В ночь со 2 на 3 марта в 00:28 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №26 на улице Фабрика Калинина в городе Александров.На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в квартире. Возгорание было потушено на площади 25 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка.В пресс-службе МЧС уточнили, что из дома спасено 10 человек, имеется один пострадавший, 15 человек эвакуировали.К ликвидации происшествия привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.