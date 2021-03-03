В ходе проверки торгового павильона сотрудниками полиции установлен факт розничной продажи алкогольной продукции 17-летней девушке...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции подростку.В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на улице Ленина Зеленограда осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним.В ходе проверки торгового павильона сотрудниками полиции установлен факт розничной продажи алкогольной продукции 17-летней девушке.Полицейскими задержана продавец магазина – 35-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31