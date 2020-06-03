Накануне вечером в Красноярске шестилетний мальчик вышел из дома и не вернулся. К поискам ребенка привлечены сотрудники полиции и волонтеры.

Поиски шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в Красноярске начал поисковый отряд "Лиза Алерт".Известно, что ребенок вышел из дома 2 июня около 19 часов и не вернулся, передает ТАСС. Родственники мальчика обратились в полицию. Были созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников уголовного розыска. Всем нарядам полиции разослана ориентировка на пропавшего ребенка.По данным синоптиков, в ночь на среду, 3 июня, температура в Красноярске опускалась до плюс 6 градусов. Днем прогнозируется 14 градусов тепла и дождь.