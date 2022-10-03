Следователи СК России установили лицо, причастное к убийству мужчины, тело которого обнаружили...

Следователи СК России установили лицо, причастное к убийству мужчины, тело которого обнаружили недалеко от поселка «Зеленый мир» близ Владимира.14 сентября там было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти и следами термических ожогов. Потерпевшим оказался 62-летний житель города Владимира. По версии следствия, накануне подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения приехал к знакомому для взыскания с него долга. Вывез должника в лесополосу, нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления обвиняемый облил тело должника бензином и поджег его, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области..Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.Фото https://www.pxfuel.com/