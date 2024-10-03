Владимирские полицейские вручили российский паспорт эвакуированному из ДНР мужчине Владимирские...

Владимирские полицейские вручили российский паспорт эвакуированному из ДНР мужчинеВладимирские полицейские вручили российский паспорт 55-летнему мужчине, недавно эвакуированному из города Дзержинска Донецкой Народной Республики.Его жена и дети с прошлого года проживают во владимирском ПВРе. Воссоединиться с семьёй мужчине помогли российские военные, а оформить гражданство РФ - сотрудники Управления по вопросам миграции областного УМВД. Правоохранители в кратчайшие сроки собрали все необходимые сведения, направили и обработали запросы. И уже через несколько дней паспорт был готов.- Хотим выразить огромную благодарность всем российским жителям, что нас приняли, администрации, всем службам, которые нам помогли. Огромную благодарность хочу сказать российским солдатам, которые нашли, помогли, вывели моего мужа.