За семь дней показатель заболеваемости снизился на 4,3%, на считая детей до двух лет.

Во Владимирской области за неделю к медикам с симптомами ОРВИ пришли 3 899 человек (1 290 - во Владимире). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.За семь дней показатель заболеваемости снизился на 4,3%, на считая детей до двух лет. За минувшую семидневку лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии» сделала 142 анализа. В биоматериалах обнаружены респираторные инфекции негриппозной этиологии.С мерами профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса, рекомендованными санитарными врачами, можно ознакомиться по .