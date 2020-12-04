С вердиктом ковид-диссидент не согласен и намерен обжаловать его в областном суде.

16 октября текущего года Николая Байшу отказались обслужить в одном из магазинов ЗАТО Радужный. Причина – отсутствие маски. Клиент вызвал полицию, но вместо фиксации нарушений закона о защите прав потребителей сотрудник МВД доставил его в отделение, где составил на него протокол за пребывание в общественном месте без маски. Мужчина с таким положением дел не согласился и пошёл судиться.Во время слушаний он пытался доказать, что губернатор Владимирской области не имел вводить право запрещать обслуживание людей без СИЗ, а также уверял судью, что предоставлявшиеся в торговой точке защитные маски на самом деле таковыми не являются.Убедить Фемиду в своей правоте жителю Радужного не удалось. В результате суд оштрафовал его на 1000 рублей. С вердиктом ковид-диссидент не согласен и намерен обжаловать его в областном суде.