Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.

27 октября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 23-летняя жительница соседнего региона. Девушка сообщила, что у нее похитили телефон в момент, когда она находилась в одном из муромских торговых центров.Сумма причиненного ущерба составила 25 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска проведи комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи, полученные с камер видеонаблюдения, в результате чего задержали подозреваемую, 37-летнюю жительницу города МуромаВ содеянном женщина созналась, пояснив, что заметила лежащий без присмотра телефон, когда находилась в одном из отделов в торговом центре. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, фигурантка похитила гаджет и оставила для личного пользования.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Похищенный сотовый телефон был изъят сотрудниками полиции.