Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, который работает советником президента РФС Александра Дюкова, устроил ДТП во дворе собственного дома. Второй участник аварии поначалу отказался от претензий, но теперь требует со спортсмена 300 тыс. рублей.

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, который работает советником президента РФС Александра Дюкова, устроил ДТП во дворе собственного дома. Второй участник аварии поначалу отказался от претензий, но теперь требует со спортсмена 300 тыс. рублей.Ряд интернет-изданий сообщили накануне, что Смертин столкнулся во дворе дома с чужой машиной и скрылся с места происшествия. Вечером в середине ноября Смертин, выезжая со двора, действительно помял машину соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто он не стал, а через охрану дома связался с ним, пообещав компенсировать расходы на ремонт."Я знал, что это автомобиль соседа, — цитирует Смертина РИА Новости. — Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться на долго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и, в случае обнаружения каких-то повреждений, мы в мирном порядке договорились о компенсации".По словам экс-футболиста, пострадавший вышел на связь довольно быстро и сообщил, что претензий не имеет: "Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения, и что я должен компенсировать 300 тыс. рублей за "внутренние повреждения. На просьбу предоставить реальный счет, мне был представлен только предварительный ремонтный. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен".По словам Смертина его крайне огорчило, что ситуация раздута до абсурдной "с кричащими заголовками": "Самое смешное, что в нашем дворе не представляется возможной подобная ситуация, так как это закрытая, охраняемая территория, где охрана сразу реагирует на подобные случаи".