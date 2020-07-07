За последнюю неделю в области зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон.

Ежегодно, особенно в летний период, регистрируются случаи детского травматизма в результате падения из окон. Только за последние дни зарегистрировано несколько таких случаев.Так, 6 июля в городе Вязники из окна 8-го этажа выпал 6-летний мальчик, в этот же день в городе Гусь-Хрустальный 5-летний ребенок выпал из окна 2-го этажа. 4 июля во Фрунзенском районе города Владимире травмы получил двухлетний малыш в результате падения из окна первого этажа. 3 июля в результате падения с 5-го этажа были госпитализирован 6-летний мальчик.Во всех случаях дети выпадали из окон, облокотившись на москитные сетки, которые не выдерживают даже небольшой вес ребенка.Полицейские напоминают гражданам основные правила, которые могут уберечь ребенка от падения из окна:– никогда не оставляйте ребенка, даже спящего, без присмотра в помещении с открытыми окнами, а также на попечение несовершеннолетних братьев и сестер;– позаботьтесь об установке на окнах специальных средств защиты, фиксаторов, замков, которые уберегут ребенка от падения;– не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;– отодвиньте всю мебель от окон, чтобы у ребенка не было возможности самостоятельно забраться на подоконник;– не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;– не давайте ребенку вставать на стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или на улицу с балкона;– большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, в результате может выпасть вместе с сеткой из окна, которая не удержит даже небольшой вес малыша.