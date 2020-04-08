На границе Курганской области сотрудники таможенной службы задержали два автомобиля с крупной партией медикаментов. Товар планировали вывезти в Казахстан. В общей сложности было обнаружено 1,5 тонны антисептиков и более 14 тысяч перчаток.

На границе Курганской области сотрудники таможенной службы задержали два автомобиля с крупной партией медикаментов. Товар планировали вывезти в Казахстан. В общей сложности было обнаружено 1,5 тонны антисептиков и более 14 тысяч перчаток. Известно, что машины ехали в Караганду из Екатеринбурга, передает ГТРК "Курган".Все медикаменты были конфискованы и переданы в оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. Полицеские возбудили два административных дела.Напомним, согласно постановлению федеральных властей с начала марта на территории РФ введен временный запрет на вывоз некоторой продукции, в том числе средств индивидуальной защиты — медицинских масок, защитных очков, бахил и респираторов.