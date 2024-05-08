Темпы посевной кампании в муниципалитетах Владимирской области несколько снизились.

Темпы посевной кампании в муниципалитетах Владимирской области несколько снизились. Причиной стала аномально холодная погода в мае 2024 года. Об этом рассказала регионального правительства.Несмотря на капризы природы, владимирские аграрии продолжают упорно и самоотверженно трудиться. Так, по состоянию на 7 мая был осуществлён яровой сев на площади в 16,4 тыс. га.«Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 12,6 тыс. га, из них пшеница – 4,7 тыс. га, ячмень – 3,4 тыс. га, овес – 1,7 тыс. га», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.Кроме того, в ряде хозяйств Вязниковского и Меленковского районов земледельцы начали сажать овощи и картофель, а на землях Муромского, Собинского и Суздальского районов сеют технические культуры.