Встреча с редким видом произошла в Клязьминско-Лухском заказнике.

Специалисты Дирекции ООПТ и орнитологи из Союза охраны птиц окольцевали в Клязьминско-Лухском заказнике птенца сплюшки. Вид занесён в Красную книгу Владимирской области.В конце июня в северной части заповедника поселилась сплюшка, насиживающая кладку. Через месяц в гнезде обнаружен один почти готовый к вылету птенец. Он был помечен индивидуальным колечком с номером и возвращён в родной дуплон.«Когда этот совёнок вырастет, он может снова когда-нибудь попасться в руки орнитологам, которые прочитают номер его кольца и узнают историю жизни птицы», - рассказали в Дирекции ООПТ.На следующий день после кольцевания совёнок уже вылетел из гнезда. Первое время особи ещё не могут хорошо летать, поэтому сидят тихо, спрятавшись в кроне дерева, где ждут, когда родители принесут им корм.Специалисты госучреждения также встретились с его родителями.«Самец активно пел, заявляя свои права на территорию. Видимо, сплюшки обосновались тут надолго и рассчитывают использовать тот же дуплон и на следующий год. А значит, наши исследования будут продолжаться», - надеются специалисты.