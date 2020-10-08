Строительные работы в парке "Добросельский" - на финишной прямой.

Обустройство скверов и парков - одно из главных пожеланий владимирцев по благоустройству городской среды. В областном центре завершается первый этап реконструкции парка Добросельский. И обсуждается проект парка у Дворца творчества юных. Юлия Болдина вместе с жителями оценила проекты.Строительные работы в парке "Добросельский" - на финишной прямой. Формально он еще не открыт, но жители уже облюбовали детские площадки. Благоустройства ждали 40 лет - с 70-ых годов. Территория была практически заброшенной. И вот, здесь целый спортивный комплекс - пешеходные зоны с брусчаткой и большая игровая зона. Местные жители уже успели оценить перемены.Никита Лотарев, житель Владимира: «Хороший парк, сделан полноценно. По-моему, все есть. Может быть, карусель для детей сделать. Вот их пока здесь нет. Ну, и фонтан! Неплохо было бы, если бы был фонтан. Так парк очень хороший! Скамеек сколько поставили. В Добром самый лучший парк».Новый скейт-парк, асфальтированные аллеи, видеонаблюдение. И это тоже будет, но в планах дальнейших. Сейчас в парке заканчивают установку пешеходных дорожек. Уже полностью готов стадион. По задумке архитекторов, летом здесь будет футбольное поле, а зимой - хоккейная площадка. Работы еще много.ИгорьЕфремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «У нас действительно в этом году реализация парка "Добросельский". К концу октября работы первого этапа будут закончены. Хотел бы добавить, что в ходе работ образовалась определенная экономия средств. Было принято решение часть работ, которые были запланированы на втором этапе, перенести на первый этап. Вот эти работы сейчас продолжаются. Продлена велосипедная дорожка, установлены уличные светильники, чтоб она освещалась. Из-за этого немножко затянут срок окончания первого этапа, но мы выполнили чуть больше чем собирались в этом году».Ждет преображения и парк около ДТЮ. Хотя парком эту территорию называть рано. Пока архитекторы бюро "Реформа" с помощью анкет и фокус-групп проводят опросы и комплексные анализы местности. Основная идея - создать пейзажный парк с вишневыми садами.Антон Щукин, эксперт по градостроительству архитектурного бюро "Реформа": «Само наследие садов воспринимается как часть городской культуры. Когда мы проводили сбор на сайте предложений по названиям очень часто упоминается слово "Сады". Для будущего парка - редкое сочетание. Но для нас это дает некую идентичность. Мы начинает идентифицировать эту территорию именно с садами».Очные дискуссии с общественниками, экологами и активистами помогают в формировании облика будущего парка. Евгений Усенко жил недалеко от Дворца творчества юных 10 лет. Сейчас рядом работает. Кстати, тоже архитектор. Считает, что хотя, на первый взгляд, концепция продумана до мелочей, в проекте нет главного - души и сердца.Евгений Усенко, житель Владимира: «Парковая зона подразумевает под собой скульптуру, которая организовывает пространства - этого нет. Я понимаю, детские площадки - это все замечательно, но должна быть скульптура. Этакая изюминка».Были и более конкретные предложения. Для того, чтобы будущий парк привлекал всех владимирцев, необходимо грамотно устроить парковки.Игорь Черноглазов, скульптор: «Конечно, парковок нет. Вот у вас есть интересные задумки относительно смотровой площадки или балкона. Можно же рассчитывать под них заезды, но с учетом рельефа».Как будут устроены входные группы, детские площадки, общественные центры - вопросов для обсуждения еще много. До конца октября архитекторы скорректируют итоговый эскиз с учетом замечаний и предложений.Юлия Болдина, Семен Карпов"Вести-Владимир"