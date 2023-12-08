Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» по реализации и транспортировке газа Юрием Пахомовским.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» по реализации и транспортировке газа Юрием Пахомовским. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Одной из главных тем рабочего совещания стал перевод котельных на голубое топливо. В ходе встречи стороны договорились своевременно подготовить объекты теплоснабжения к приёму газа.Кроме того, будет усилена разъяснительная работа. Жителями Владимирской области расскажут о социальной газификации и мерах поддержки.«Уверен, наша слаженная работа позволит успешно реализовать планы по ускоренной газификации региона, обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей», - подчеркнул Александр Авдеев.