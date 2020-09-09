В Гусь-Хрустальном районе арендатор лесного участка незаконно вырубил лес почти на полтора миллиона рублей. Противоправную деятельность выявило региональное управление ФСБ. По версии

В Гусь-Хрустальном районе арендатор лесного участка незаконно вырубил лес почти на полтора миллиона рублей. Противоправную деятельность выявило региональное управление ФСБ. По версии следствия, по договору аренды с Департаментом лесного хозяйства на этой территории с января по март одно из предприятий района произвело сплошную рубку древесины с максимально разрешенным объемом заготовки. Работы шли в эксплуатационных лесах