Лето должно хрустеть! В этом году легендарный праздник будут отмечать целых два дня, рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Гостей ждёт яркая и насыщенная

Лето должно хрустеть! В этом году легендарный праздник будут отмечать целых два дня, рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Гостей ждёт яркая и насыщенная программа: живая музыка и любимые артисты, огуречные конкурсы и народные игры, ярмарка ремёсел, гастрономические ряды и «Засолочная изба», мастер-классы, фотозоны, старинные аттракционы! На сцене: 1 августа — Влада Miravi, «Полынь Folk», MATANYA,