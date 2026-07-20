Рассказываем о главных событиях этого дня.

Сегодня, 20 июля 2026 года, во Владимирской области погода обещает порадовать жителей летним теплом, хотя к вечеру возможны дожди. Ночью вновь была объявлена угроза атаки БПЛА. Однако жильцы намедни пострадавшего от недавнего налета дома уже возвращаются в свои квартиры. Параллельно появились неутешительные новости с топливного фронта: цены на бензин в регионе выросли вдвое сильнее, чем в среднем по стране. Рассказываем о главных событиях этого дня в материалеЛетнее тепло и локальные дожди: прогноз погодыПонедельник начался во Владимире с теплой и ясной погоды. В утренние часы столбики термометров зафиксировали +19 градусов (ощущается как +19 °C). В дневное время зной усилится, и синоптики прогнозируют прогрев воздуха до +25 градусов (ощущается как +26 °C). Небо останется ясным, что отлично подходит для прогулок.К вечеру температура опустится до +22 градусов, местами по Владимирской области пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается прохлада около +16 градусов. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного должно при влажности воздуха сорок шесть процентов, а ветер южно-западный — три метра в секунду. Вероятность осадков оценивается в два процента, температура воды в водоемах равна +15 градусам.Воздушная тревога: в регионе вновь объявлена угроза БПЛАНачало недели принесло тревожные новости для жителей региона. На территории Владимирской области ночью, около часа, был объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы налета беспилотников. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности: находясь дома, необходимо оставаться в помещениях, закрыть окна и не подходить к оконным проемам.Если сигнал застал вас на улице или в транспорте, следует немедленно укрыться в ближайшем прочном здании, подземном переходе либо на паркинге. В районах действия особого режима возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Также действует запрет на фото- и видеосъемку летящих беспилотников и работы сил ПВО. При обнаружении обломков дрона запрещается подходить к ним или трогать детали. О находках нужно сообщить по единому номеру 112.Жильцы пострадавшего от налета здания вернулись в свои квартирыНесмотря на тревожную обстановку, поступают и обнадеживающие новости. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что оперативные службы полностью завершили восстановительные работы на месте падения беспилотника на многоквартирный жилой дом. Проверки закончены, и хозяева квартир уже возвращаются в свое жилье.Региональные власти провели заседание областного оперативного штаба, на котором обсудили дальнейшие шаги. Губернатор дал указания по усилению мер безопасности на всех уровнях во Владимирской области. Также профильным ведомствам поручено оперативно восстановить пострадавшее здание. По результатам оценки ущерба городская администрация и областное правительство окажут жителям материальную поддержку.Топливная аномалия: цены на владимирских АЗС выросли в два разаПараллельно в регионе обостряется ситуация на розничном рынке нефтепродуктов. Центральный банк России опубликовал свежий отчет по инфляции за июнь. Если в среднем по Центральной России рост цен в первый летний месяц составил 5,6%, то во Владимирской области инфляция разогналась до 6,8% в годовом выражении.Основной причиной этого скачка аналитики называют стремительное подорожание бензина и дизельного топлива на местных заправках. Статистика Центробанка показывает, что всего за один месяц цены на автомобильное горючее во Владимирской области подскочили почти на 14%. При этом в среднем по стране подорожание составило около 7%. Таким образом, в нашем регионе цены на бензин выросли в два раза сильнее, чем по России.Представители регулятора объясняют этот ценовой перекос тем, что резкий рост сезонного спроса на топливо во Владимирской области, которая летом принимает огромные потоки автотуристов, совпал с сокращением предложения из-за плановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах. Местные власти и антимонопольная служба продолжают совместную работу по стабилизации рынка.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .