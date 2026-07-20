17 июля Владимирскую область посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. Встреча состоялась во Владимирском драмтеатре, который открылся после масштабного ремонта в октябре прошлого года.

17 июля Владимирскую область посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. Встреча состоялась во Владимирском драмтеатре, который открылся после масштабного ремонта в октябре прошлого года. В ходе общения губернатор поднял вопрос о создании Культурного квартала во Владимире, а также о возможности выделения федеральных средств на реставрацию кинотеатра «Художественный» и на проведение капремонта концертного зала и сценического