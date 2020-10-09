Злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему, после чего неправомерно завладел его самокатом и скрылся с места происшествия...

Оперативники ОМВД России по Рязанскому району задержали 28-летнего приезжего по подозрению в совершении разбойного нападения на местного жителя.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 56-летнего москвича. Он сообщил о том, что во дворе жилого дома к нему обратился неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, с просьбой впустить его в подъезд, якобы навестить своего знакомого. Во время диалога заявитель отказал мужчине в просьбе, в связи с чем между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Злоумышленник после нанесения нескольких ударов потерпевшему неправомерно завладел его самокатом и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Чертановской улице задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18