Участковый уполномоченный полиции Татьяна Стародубцева - о своей бабушке, участнице Великой Отечественной войны, Вере Потаповне Горбуновой.

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Судогодскому району майор полиции Татьяна Стародубцева рассказывает о своей бабушке, участнице Великой Отечественной войны, Вере Потаповне Горбуновой.