Участковый уполномоченный полиции Татьяна Стародубцева - о своей бабушке, участнице Великой Отечественной войны, Вере Потаповне Горбуновой.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2021--akciyu-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-podderzhali-policejskie-sudogodskogo-rajona-vladimirskoj-oblasti-.html" target="_blank"> Акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!» поддержали полицейские Судогодского района Владимирской области </a> - Участковый уполномоченный полиции Татьяна Стародубцева - о своей бабушке, участнице Великой Отечественной войны, Вере Потаповне Горбуновой.
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2021--akciyu-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-podderzhali-policejskie-sudogodskogo-rajona-vladimirskoj-oblasti-.html] Акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!» поддержали полицейские Судогодского района Владимирской области [/url] - Участковый уполномоченный полиции Татьяна Стародубцева - о своей бабушке, участнице Великой Отечественной войны, Вере Потаповне Горбуновой.