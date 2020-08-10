Их распределили между станциями скорой помощи региона

Станции и отделения скорой медицинской помощи Владимирской области получили в своё распоряжение 10 новых реанимобилей, купленных на средства федерального бюджета.По информации пресс-службы Белого дома, по две машины переданы станциям скорой помощи Владимира, Коврова и Мурома, по одному реанимобилю досталось скорой помощи в Гусь-Хрустальном и отделениям СМП Александровской, Петушинской и Собинских районных больниц.Семь из десяти реанимобилей – «Форд Транзит», три остальных – «ГАЗ». Они все оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, наркозными аппаратами и другим необходимым оборудованием. Также в каждой машине установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор.Администрация Владимирской области до конца 2020 года планирует закупить ещё пять автомобилей на деньги регионального бюджета.